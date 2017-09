Aardbeving in Mexico: F1-race gaat voorlopig gewoon door

21 september 2017 — Deze week werd Mexico getroffen door een enorme aardbeving. Ondanks de enorme schade en de vele slachtoffers gaat de GP van Mexico voorlopig zoals gepland gewoon door.



Mexico werd deze week voor de tweede keer in twee weken getroffen door een aardbeving, deze keer met een magnitude van 7,1 op de schaal van Richter. Meer dan 250 doden en duizenden gewonden. Daarnaast zijn er ook heel wat gebouwen ingestort of zwaar beschadigd.

De F1-race, die gepland staat op 29 oktober op de Autodromo Hermanos Rodriguez, zou voorlopig echter gewoon doorgaan.

“Ik denk niet dat de race beïnvloed zal worden door de aardbeving,” aldus Rodrigo Sanchez, de directeur van de Mexicaanse GP. “Indien alles blijft zoals het is dan blijven we doen waarmee we bezig zijn en helpen we. Het circuit is oké.”

“Het is een relatief nieuw circuit. Al de nieuwe gebouwen zijn gebouwd met in het achterhoofd dat de kans op aardbevingen zeer groot is. Er heeft al twee keer een inspectie plaatsgevonden van het circuit en de gebouwen die er staan. Alles is oké. We maken ons geen zorgen, de race zal plaatsvinden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout