Advertorial: Win 2.500 euro met maar 2.50 euro!

Dit is een kwalificatiespel van de Race to Abu Dhabi!

Het Gran Premio d’Italia (RtAD) Spel 2017 zal gaan starten op zondag 3 september 2017 om 14:00 uur.

U heeft een budget van 120 miljoen euro om een team samen te stellen bestaande uit 6 coureurs. Coureurs scoren punten op basis van de uitslag van de race (racepunten) en het verschil met hun kwalificatiepositie (bonuspunten).

Het Gran Premio d’Italia (RtAD) Spel kost 2,50 euro per team en er zijn 2 tickets te winnen voor het eindspel van de Race to Abu Dhabi. Elk ticket geeft recht op één team in het eindspel.

De prijzenpot van de Race to Abu Dhabi is minimaal 5.000 euro met een eerste prijs van 2.500 euro.

