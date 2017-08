“Afspringen samenwerking met Sauber is een gemiste kans voor Honda”

22 augustus 2017 — Yusuke Hasegawa, hoofd van het F1-project van Honda, heeft toegegeven dat het niet doorgaan van de motordeal met het Sauber F1 team een flinke domper voor Honda is.



Monisha Kaltenborn, de voormalige teambazin van Sauber, had eerder dit jaar een motorovereenkomst met Honda aangekondigd. Nadat ze aan de kant was geschoven besloot Sauber om de motordeal met Honda niet te laten doorgaan en opnieuw Ferrari in zee te gaan.

Honda mist zo een unieke kans om haar motoren extra kilometers te laten maken vanaf 2018, wat uiteraard ook de ontwikkeling van haar motoren ten goede zou komen.

“Uiteraard is het zeer teleurstellend,” aldus Hasegawa tegenover het magazine ‘Racer’. “Het zou een programma voor een klantenteam geweest zijn dus het heeft geen al te ernstige gevolgen voor ons eigen programma. We hadden echter verwacht om onze motor meer kilometers te kunnen laten maken.”

“We zouden daardoor meer data verkrijgen en meer vergelijkingen kunnen maken. Het is dan ook zeer teleurstellend. Vanuit een praktisch standpunt moesten we dan weer onze voorbereiding stopzetten, wat erg jammer is.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout