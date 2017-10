Alonso: “De kwalificatie was overbodig”

07 oktober 2017 — Na zijn motorwissel en bijhorende gridpenalty beschouwde Fernando Alonso de kwalificatie voor de GP van Japan als overbodig. Daarnaast zal het ook nog eens een erg moeilijke race worden voor de Spanjaard.



“Door de motorwissel wisten we op voorhand dat we als laatste zouden starten en was de kwalificatie niet zo belangrijk,” zei Alonso na afloop van de kwalificatie. “Ondanks de bestraffing wensten we de kwalificatie zoals een normale kwalificatie te benaderen. We hebben hier enorm veel fans, veel supporters voor Honda, en ik denk dat we erin geslaagd zijn om een behoorlijk resultaat neer te zetten.”

Tijdens de race verwacht Alonso eveneens de nodige moeilijkheden.

“Uiteraard zal de race niet veel verschillen. We moeten achteraan starten en het zal moeilijk zijn om posities goed te maken. We zullen echter zo goed mogelijk ons best doen om de top tien te benaderen.”

Alonso durft dan ook niet dromen van punten tijdens de race.

“Punten behalen zou zelfs een moeilijk doel zijn tijdens een normaal raceweekend. We starten als laatste, op een circuit met veel hogesnelheidsbochten waar je de wagens voor je moeilijk kan volgen. We hebben dan ook nood aan heel wat actie voor ons indien we enkele plaatsen goed willen maken,” besluit Alonso, die overduidelijk hoopt dat er enkele incidenten zullen plaatsvinden tijdens de race.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout