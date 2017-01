Alonso: “Het tijdperk van Senna en Prost zou men nu saai vinden”

08 januari 2017 — Fernando Alonso heeft gezegd dat de F1 rond 2000 zijn hoogtepunt heeft bereikt. Daarnaast zou volgens hem de rivaliteit tussen Prost en Senna nu niet meer gewaardeerd worden.



Alonso is van mening dat men veel te enthousiast terugkijkt naar het gevecht voor de titel in de jaren 80. Daarnaast zegt hij dat de regelgeving van 2014 tot 2016 voor een rustig titelgevecht zorgde.

“De F1 was in die tijden heel saai. Als je naar de races van in 1985, 1988 of 1992 terugkijkt dan val je in slaap. Enkel de twee McLarens die vooraan aan het strijden waren. Voor de rest liep de vierde rijder een ronde achter, zaten er 25 seconden tussen iedere bolide…” klinkt het bij Alonso.

“De interesse in de sport daalt weer, net zoals in de jaren 80. Dit komt doordat teams weer brandstof en banden moeten besparen. De sport had de meeste interesse in het begin van 2000. Er kwamen toen veel nieuwe rijders en races maar ook fabrieksteams zoals Toyota en BMW werden verwelkomd in de sport. Alles bevond zich kortom op het maximum,” verklaart hij.

Het komt volgens Alonso vaak voor dat rijders meer aanzien krijgen als ze de sport verlaten. Hij voegt daaraan toe dat het huidige reglement hem frustreert omdat de technologie in de F1 niet optimaal benut kan worden.

“Als je stopt met racen transformeer je in een idool, als je racet krijg je non-stop kritiek te verwerken. Kijk maar naar Webber en Massa. Hamilton en Vettel zijn nu de idolen van de jeugd die kart.”

“De middelen, de budgetten van de teams en de technologie die we gebruiken maken het mogelijk om van deze wagens fantastische machines te maken en dat waarschijnlijk zonder gebruik te maken van de fysica die gerespecteerd wordt door de mensen. We hebben nu echter niet dat gevoel,” laat hij weten.

Alonso blijft echter optimistisch over het volgende seizoen, waarin de bolides vier tot vijf seconden sneller zullen zijn door betere aerodynamica.

“Ik denk dat het racen opnieuw opwindend wordt en dat we ook het plezier van het rijden weer terugkrijgen doordat we de grip weer kunnen voelen en weer tot het uiterste kunnen gaan in de bochten,” besluit Alonso.

Geschreven door Anouck Jaspers



