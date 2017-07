Alonso: “Ik heb al leukere verjaardagscadeau’s gehad”

29 juli 2017 — Fernando Alonso vierde vandaag zijn 36ste verjaardag en daar hoorde een feestje bij in de hospitality van McLaren. Van een feestje meteen na afloop van de kwalificatie was er echter geen sprake.



Een zevende en achtste plaats op de startgrid, daar zou McLaren begin dit seizoen meteen voor getekend hebben, zeker gezien de vele problemen die het al kende. Toch was dit vandaag geen reden voor een feestje. Bij McLaren beseffen ze immers dat er morgen pas punten worden uitgedeeld.

“Het is tot dusver een positief weekend geweest voor het team,” aldus de Spanjaard. “We wisten dat de drie topteams buiten bereik zouden liggen. Vechten voor de zevende en achtste plaats was dan ook het hoogst haalbare voor vandaag. Dat is ook waar we morgen zullen starten.”

“Op zaterdag worden er geen punten uitgedeeld, dus hopelijk kunnen we deze posities tijdens de race omzetten in heel wat mooie punten. Het team heeft ze momenteel echt nodig.”

Wat de race betreft heeft Fernando Alonso er alle vertrouwen in, al zal het vooral een kwestie zijn om uit de problemen te blijven bij de start.

“Op het vlak van racesnelheid zou het goed moeten zitten. Het is een circuit waar het moeilijk is om in te halen. De banden zijn erg stabiel en hebben een lage bandendegradatie. Indien we een goede start hebben dan maken we normaal gesproken een goede kans om tijdens de race onze posities te behouden,” blikte Vandoorne al vooruit naar de race.

Het was vandaag Fernando Alonso zijn verjaardag. Toch vindt Alonso niet dat zijn zevende plaats een mooi verjaardagsgeschenk is.

“Het is mooi maar ik heb al betere verjaardagscadeau’s gekregen! Ik heb hier gewonnen, ik heb hier op het podium gestaan. Om zevende te staan op de grid, dat is het minste dat we konden doen gezien het feit dat de motor hier minder belangrijk is,” aldus Alonso.

Wrapping up Saturday with a little birthday fiesta for @alo_oficial. Loving the outfits, guys! ߇ʰ߇ذߎ°ߒƒ pic.twitter.com/Xw68yBiAQ7 — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout