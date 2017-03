Alonso: “McLaren heeft slechts één probleem ... Honda”

09 maart 2017 — Na opnieuw een testdag waarin een beperkt aantal ronden kon gereden worden geraakt het geduld bij Fernando Alonso overduidelijk op. De Spanjaard heeft figuurlijk een mes in het hart van motorpartner Honda gestoken.



De relatie tussen McLaren en Honda staat al enige tijd onder druk. De voorbije jaren stelde de Honda-motor teleur en ook in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen zorgt de krachtbron van de Japanners voor problemen.

McLaren moest tijdens de voorbereidende wintertests al minstens vijf keer een nieuwe Honda-motor in haar nieuwe wagen inbouwen. Er ging daardoor al heel wat kostbare tijd verloren, tijd waarin er niet met de nieuwe McLaren getest kon worden. Een tweede probleem dat zich stelt is dat de MCL32 zo’n 30 km/u te traag is op de rechte stukken, wat volgens Fernando Alonso overduidelijk toe te schrijven is aan de Honda-krachtbron.

McLaren-teambaas Eric Boullier probeerde de voorbije dagen verzoenende taal te spreken, al liet hij wel weten dat er druk werd uitgeoefend op Honda. Alonso was gisteren dan weer recht voor de raap en strooide bijna letterlijk zout in de wonde.

“We hebben slechts één probleem: de power unit,” zei Alonso gisteren na afloop van zijn testdag. “Er is geen betrouwbaarheid en er is geen power. Ik denk dat we op ieder recht stuk zo’n 30 km/u tekort komen. Wanneer je op ieder recht stuk 30 km/u tekort komt dan is het moeilijk om een juist gevoel in de wagen te hebben. Alles voelt goed maar wanneer je tegen de normale snelheid gaat rijden dan weet je niet wat er zal gebeuren.”

“Ons chassis analyseren is moeilijk want door een gebrek aan motorkracht pushen we niet tegen de snelheid dat de anderen dat doen. Alles voelt goed bij het chassis, het voelt aan alsof we alles onder controle hebben. De wagen reageert goed op de wijzigingen die we doen en alles werkt goed. Ik ben tevreden met de balans en ik ben tevreden met hoe ik in een bocht kan ‘aanvallen’. Ik geniet ervan om in de wagen te rijden dus ik denk dat we op het vlak van het chassis niet al te veel achterstand tegenover de anderen hebben,” besluit Alonso.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout