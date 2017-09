Alonso na sterke kwalificatie: “Resoluut voor de aanval kiezen”

16 september 2017 — Fernando Alonso blikt tevreden terug op zijn kwalificatie voor de GP van Singapore. Op het Marina Bay Circuit reed Alonso de achtste tijd. Morgen zal hij naar eigen zeggen op datzelfde circuit tijdens de start resoluut voor de aanval kiezen.



De GP van Singapore stond nadrukkelijk omcirkeld door McLaren. Net als de GP van Hongarije vormt Singapore voor McLaren een uitgelezen kans om punten te scoren. Op het relatief ‘trage’ circuit is de pure motorkracht minder belangrijk en dat viel dit raceweekend al te merken.

McLaren presteerde sterk tijdens de oefensessies en breidde daaraan ook een vervolg tijdens de kwalificatie met een achtste en negende tijd voor Alonso en Vandoorne.

“We wisten dat we hier met onze wagen een goede prestatie konden neerzetten,” vertelde Alonso tegenover ‘Sky Sports F1’. “Het is ons doel om morgen met beide wagens in de punten te eindigen.”

“Om dat te bereiken moesten we vandaag met beide wagens in Q3 geraken. Laat ons zeggen dat het eerste deel van de klus geklaard is. Nu moeten we het op zondag zien af te maken maar tot dusver zit het dus goed.”

Volgens Alonso zal de start van de race veel invloed hebben op de uiteindelijke uitslag van de race. Op het stratencircuit van Singapore is het immers moeilijk om in te halen.

“De start en de eerste ronden zullen min of meer de posities bepalen. Tijdens de start en in de eerste bocht wordt het resoluut voor de aanval kiezen en vervolgens onze positie handhaven,” blikt Alonso vooruit naar de race.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout