Alonso na zijn stunt in Q1: “Onze concurrenten moeten 25 pitstops maken”

16 juli 2017 — Fernando Alonso stuntte door tijdens Q1 in zijn McLaren de snelste tijd te laten noteren. De Spanjaard start door zijn gridpenalty desondanks als allerlaatste en beseft maar al te goed dat het een bijzonder moeilijke race zal worden.



Alonso zorgde tijdens Q1 voor een verrassing van formaat door de snelste tijd te laten noteren. Vlak voor het vallen van de vlag kon Alonso alsnog aan een ultieme snelle ronde beginnen en dat op een opdrogende baan die steeds sneller werd. De Spanjaard slaagde er zo in om uiteindelijk de snelste tijd te laten noteren.

Lachende gezichten bij McLaren en gejuich in de tribunes. Alonso beleefde nog eens plezier en toonde dat hij nog steeds bijzonder snel is. Tot zover het goede nieuws want door zijn gridpenalty van dertig plaatsen zal Alonso tijdens de race als allerlaatste op de startgrid staan.

“Ik zag de reactie van het publiek aan het einde van Q1. Het was leuk om te zien dat de tribunes blij waren,” blikt Alonso terug op zijn eerste deel van de kwalificatie. “Ik denk dat de jongens in de garage het eveneens verdienden. Ze hebben de voorbije jaren enorm hard gewerkt. Ook al stond ik maar heel even bovenaan, zoiets is bijzonder goed.”

Na zijn stunt in Q1 van de kwalificatie verschuift de focus nu echter helemaal naar de race.

“We moeten nu aan de race denken. We hebben bewezen dat we in wisselvallige omstandigheden redelijk competitief zijn. Een chaotische race waarbij het afwisselend nat en droog is zou in ons voordeel kunnen uitdraaien. We zullen ons best doen,” aldus Alonso.

Vervolgens voegde Alonso er al grinnikend aan toe: “Ik heb nood aan wisselvallige omstandigheden. De anderen moeten 25 pitstops maken om erg veel van banden te wisselen. Indien ik dan 23 pitstops maak dan kan ik veel plaatsen goedmaken.”

Alonso werd uitgeschakeld in Q2 terwijl teamgenoot Stoffel Vandoorne wel kon doorstoten naar Q3. Volgens Alonso is het echter beter om vrije bandenkeuze te hebben.

“Op een of andere manier is het beter voor mij om niet door te stoten naar Q3. Je kan dan immers kiezen met welke banden je start. Het zou een bestraffing zijn om van op de laatste plaats met oude banden te moeten starten,” verwijst Alonso naar het feit dat hij anders de race had moeten aanvatten met het setje gebruikte banden waarmee hij in Q2 zijn persoonlijk snelste tijd liet noteren.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout