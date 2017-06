Alonso valt stil bij zijn terugkeer naar de F1: “We zijn dit inmiddels gewend”

09 juni 2017 — Fernando Alonso kende geen al te leuke terugkeer naar de Formule 1. De Spanjaard viel stil tijdens de eerste oefensessie en reageerde redelijk berustend.



Na zijn deelname aan de Indy 500 keert Alonso in Canada opnieuw terug naar de Formule 1. Bij zijn weerzien met de Formule 1 werd Alonso meteen geconfronteerd met de problemen die hij ook daarvoor reeds had.

Voor de camera’s van ‘Sky Sports’ reageerde Alonso berustend: “Dit zijn we ondertussen gewend”

Na zijn deelname aan de Indy 500 gaf Alonso ook toe dat het wat inspanningen vraagt om zich opnieuw aan te passen aan de Formule 1 en de F1-bolide van McLaren.

“Het was best lastig om opnieuw om te schakelen naar de Formule 1. Ik moest opnieuw het juiste gevoel in de wagen krijgen. De eerste oefensessie zit erop maar hopelijk verloopt de tweede oefensessie probleemloos en kunnen we daarin enkele dingen proberen.”

Alonso verwacht dat de rest van het raceweekend beter zal verlopen.

“We kennen het circuit en hebben hier goede ervaringen. We zullen er staan tegen de kwalificatie en de race,” besloot Alonso.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout