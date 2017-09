Arrivabene: “Reden waarom Räikkönen blijft is duidelijk”

08 september 2017 — Maurizio Arrivabene, teambaas bij Ferrari, zegt dat het behouden van Kimi Räikkönen naast Sebastian Vettel de juiste beslissing was om de goede sfeer in het team te houden.



In augustus bevestigde Ferrari dat Kimi Räikkönen nog een jaar langer bij het Italiaanse team blijft. Even later maakte de Scuderia bekend dat Vettel een driejarig contract heeft ondertekend. Daardoor gaat Ferrari voor het vierde jaar op rij racen met hetzelfde duo: Vettel - Räikkönen.

“Dat was de logische keuze en de reden is vrij duidelijk”, zegt Arrivabene. “De laatste drie jaar verliep hun samenwerking fantastisch. Ze voelen zich goed bij elkaar, als een deel van het team. Ze brengen zo ook een goede sfeer in het team. Er is dan ook geen reden om één van hen niet te bevestigen voor volgend jaar.”

Hoewel Kimi Räikkönen de laatste vier jaar geen race meer wist te winnen, denkt Arrivabene dat de Fin nog steeds de snelheid heeft om te winnen. Räikkönen was er dit jaar al twee keer dichtbij, in Monaco en Hongarije, maar moest tevreden zijn met de tweede plaats na Sebastian Vettel. Volgens Arrivabene zou het echter een droom zijn om de ‘Iceman’ opnieuw op de bovenste trede van het podium te zien.

“Hij heeft ons getoond dat hij kon winnen in Monaco. Ook in Hongarije was hij dichtbij de overwinning. Ik zou erg blij zijn mocht Kimi dit seizoen nog een race winnen. Het zou een droom zijn, want hij heeft de voorbije drie jaar erg hard gewerkt.”

Er werd ook gesproken over de vervanger van Kimi Räikkönen. Arrivabene is van mening dat Charles Leclerc, die aan de leiding staat in de Formule 2 en gelinkt wordt aan Sauber voor 2018, en Antonio Giovinazzi zich eerst bij een ander team moeten bewijzen voordat ze de stap kunnen maken naar de Scuderia.

“Onze jonge rijders zijn aan het groeien. Het is ons doel om hen bij ons te hebben in de toekomst. Maar daarvoor moeten ze eerst aantonen in de Formule 1 dat ze het verdienen.”



Geschreven door Frederic Schoutetens