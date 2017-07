Bernie Ecclestone geeft toe: “Ik zou het niet beter kunnen dan Liberty Media”

02 juli 2017 — Ecclestone laat weten dat hij niet meer geïnteresseerd is in een terugkeer als grote baas van de F1. Dit omdat hij het naar eigen zeggen niet beter zou kunnen dan de nieuwe eigenaars.



Toen begin 2017 de overname van de F1 door Liberty Media een feit was, en Chase Carey de nieuwe CEO werd, kreeg Bernie Ecclestone een meer ceremoniële functie.

Waar vroeger Ecclestone alle macht in handen had worden onder Chase Carey de taken meer verdeeld. Ross Brawn houdt zich meer met het sportieve bezig, en Sean Bratches houdt zich meer met de commerciële kant van het verhaal bezig.

De nieuwe eigenaars hebben al verschillende inspanningen gedaan om de sport dichter bij de fans te brengen en de komende jaren willen ze ook een heel nieuwe werkwijze hanteren aangaande contracten.

“Ik ben eruit gegooid en iemand anders is gekomen om de job beter te doen,” vertelt Ecclestone. “Ik ben er zeker van dat indien ik zou terugkeren dat ik het niet beter zou kunnen en dus is het maar beter dat ik weg blijf.”

Bernie Ecclestone heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog een tijdje wou doorgaan. Oorspronkelijk wou hij minstens nog het seizoen 2017 doen en hij heeft Liberty Media sinds de overname ook al beschuldigd van het feit dat ze proberen om zijn naam uit de geschiedenis te laten verdwijnen.

“Ik was er nog niet klaar voor,” aldus Ecclestone. “Voor dat er iets getekend was werd mij gevraagd om nog drie jaar door te gaan. Ik was geschrokken toen ze me plots vroegen om op te stappen. De persoon die nu doet wat ik vroeger deed vroeg me om af te treden omdat hij de job graag wou doen. Ik zei hem: ‘wel je hebt de auto gekocht, dan kun je er even goed mee rijden.’”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout