Beste kwalificatie ooit voor Esteban Ocon: “Ik kon nog beter”

25 juni 2017 — Op het stratencircuit van Baku slaagde Esteban Ocon erin om in zijn Force India zijn beste kwalificatie ooit af te werken: het leverde hem de zevende plaats op de startgrid op.



Esteban Ocon zat teamgenoot Sergio Perez opnieuw op de hielen, deze keer niet tijdens de race zoals in Canada maar wel tijdens de kwalificatie. Ocon was immers slechts 75 duizendsten trager dan Perez die zich als zesde kwalificeerde.

Ocon zelf was uiteraard zeer tevreden met zijn beste kwalificatie uit zijn nog steeds erg prille F1-carrière.

“Het is de beste kwalificatiepositie uit mijn carrière en ik ben zeer tevreden over hoe de sessie is verlopen,” blikt Ocon terug. “Ik maakte een kleine fout tijdens mijn snelste ronde, wat me waarschijnlijk een plaatsje op de startgrid kostte. Als team hebben we ons stap voor stap verbeterd.”

“Alles draaide vandaag rondom het pushen en het opzoeken van de limiet. Ik heb drie keer de muren rakelings geraakt, iets dat ik gisteren niet deed. Ik wou vandaag echter alles geven.”

Wat de race betreft liggen de verwachtingen hooggespannen bij Ocon.

“We bevinden ons in een sterke positie voor de race. We weten dat alles mogelijk is en dat er veel kan gebeuren. Het is een erg smal circuit en het is erg tricky om alles goed te doen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout