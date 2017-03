Bezittingen Manor Racing, waaronder windtunnelmodel F1-bolide 2017, worden geveild

19 maart 2017 — De bezittingen van Manor Racing, het F1-team dat begin dit jaar failliet werd verklaard, gaan geveild worden.



Manor Racing moest de boeken neerleggen, waardoor er dit jaar slechts tien teams op de startgrid van de Formule 1 zullen staan. In het kader van de afhandeling van het faillissement zal er online een veiling plaatsvinden van de inboedel van Manor Racing.

Er zullen onder meer vier chassis’ uit 2015 en 2016 geveild worden. Een van de andere pronkstukken is het windtunnelmodel van de F1-bolide waarmee normaal in 2017 zou geracet worden. Toen Manor Racing failliet ging was het volop bezig met het ontwikkelen van de wagen voor het nieuwe F1-seizoen. Na het faillissement onthulden enkele medewerkers via sociale media foto’s van het windtunnelmodel. Het was toen het eerste echte beeld dat we kregen van hoe een 2017-bolide eruit zou gaan zien.

Naast de chassis’ en het windtunnelmodel zullen er onder meer ook nosecones, engine covers, achtervleugels, banden en meer dan tweehonderd velgen geveild worden.

De veiling zal in mei plaatsvinden. Meer info: klik hier



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout