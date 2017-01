Binnenkort een stratenrace in de VS?

26 januari 2017 — Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, wil duidelijk inzetten op de Verenigde Staten. De VS is volgens Liberty een van de groeimarkten voor de sport. Een tweede race in de VS zou alvast een stap in de goede richting zijn.



De plannen voor een stratenrace in de Verenigde Staten liggen al langer op tafel. Bernie Ecclestone probeerde enkele jaren geleden tevergeefs een stratenrace in New Jersey te laten plaatsvinden. Formule 1 voor de skyline van New York was toen het uitgangspunt.

Een idee dat ook de nieuwe F1-voorzitter Chase Carey genegen is. De man met de opvallende snor wil graag een stratenrace in de VS.

“We zouden graag een tweede bestemming in de VS aan de F1-kalender toevoegen, liefst in een grote stad zoals New York, L.A. of Las Vegas”, begint de nieuwe topman van de F1. “Ik denk dat we er een speciaal evenement van kunnen maken, zeker omdat F1 in de VS nog niet genoeg geëxploiteerd is.”

Toch is het niet de bedoeling enkel op Amerika in te zetten.

“De sport moet wereldwijd groeien. De afgelopen jaren is er te vaak nee gezegd, terwijl we ja moeten zeggen”, vertelt Carey. “De sterren in de Formule 1 zijn ‘larger than life’ en daar moeten we gebruik van maken. De Grand Prix’ moeten groter dan ooit worden met meer muziek en entertainment. Maar het moet natuurlijk wel om de sport blijven draaien.”

Carey wil dat doen door in te spelen op nieuwe media.

“De sport is te veel blijven hangen in het verleden. Ze zijn een beetje langdradig voor het moderne medialandschap. We willen meer inzetten op de online beleving”, aldus de Amerikaan.

