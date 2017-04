Blessure Pascal Wehrlein veel erger dan verwacht: verschillende gebroken halswervels

07 april 2017 — De crash van Pascal Wehrlein tijdens de 'Race of Champions' was erger dan tot dusver werd aangenomen. De Duitser brak immers verschillende halswervels.



Er werd de voorbije weken enigszins mysterieus gedaan over de blessure van Pascal Wehrlein. De Duitser mistte na zijn crash de eerste wintertest in Barcelona maar was een week later wel van de partij om te testen. Die tweede wintertest verliep wel ‘probleemloos’ voor Wehrlein.

Vervolgens vond er voorafgaand aan het raceweekend in Australië een medische keuring van Wehrlein plaats. De Mercedes-protegé werd fit bevonden om deel te nemen aan het raceweekend. Na de eerste twee oefensessies liet Wehrlein echter aan het Sauber F1 team weten dat hij zich fysiek niet voldoende paraat voelde om een volledige race af te werken met de nieuwe F1-bolides. De nieuwe F1-bolides belasten het lichaam van de F1-piloten veel zwaarder.

Antonio Giovinazzi moest halsoverkop Wehrlein vervangen in Australië, al werd wel verwacht dat Wehrlein in China opnieuw van de partij zou zijn. Plots volgde dan echter het bericht dat Wehrlein niet zou deelnemen aan de GP van China, en mogelijk zelfs ook niet aan de GP van Bahrein.

Uiteraard gonsde het meteen van de geruchten en in de F1-paddock van China gaf Toto Wolf van Mercedes een woordje uitleg over de blessure die Wehrlein opliep door zijn crash tijdens de ‘Race of Champions’.

“Pascal heeft door zijn crash verschillende halswervels gekneusd en gebroken. Hij heeft geluk gehad want het had veel erger kunnen aflopen. Hij heeft heel wat weken moeten rusten en moest ook een korset dragen,” aldus Toto Wolff.

De uitspraak van Toto Wolff is opvallend. Eind februari werd er door verschillende media bericht dat Wehrlein een nekprobleem had. Die beweringen werden toen afgedaan als speculaties. Wehrlein reageerde toen verrast op de berichtgeving.

“Het is gewoon mijn rug. Ik was verrast dat er over mijn nek werd geschreven, die is immers volledig in orde. Enkel tijdens de eerste dagen na een crash voelde ik wat. Dat is echter volledig normaal en momenteel heb ik helemaal geen pijn. Ik voel me goed en werk mijn trainingsprogramma af. Ik kan niet wachten om opnieuw in de wagen te stappen,” zei Wehrlein.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout