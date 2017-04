Bottas enorm ontgoocheld met derde plaats: “Mijn doel lag veel hoger dan dit”

16 april 2017 — Valtteri Bottas was zichtbaar teleurgesteld toen hij als derde op het podium stond. Niet alleen moest hij Hamilton twee keer laten passeren, van op de polepositie slechts derde eindigen is altijd een teleurstelling.



De teleurstelling viel dan ook van het gezicht van Bottas af te lezen. De rood aangelopen Fin kon zijn teleurstelling dan ook niet onder stoelen of banken steken.

“Het was echt een tricky race voor mij. Ik ondervond doorheen heel de race problemen om snelheid te vinden,” zei Bottas na afloop van de race. “Tijdens de eerste stint ondervond ik problemen met de bandendruk, wat verklaart waarom ik problemen had met de achterkant van de wagen. Iedere stint werd ik daardoor gehinderd.”

“Ik beschikte niet over de middelen om er wat aan te doen. Ik had doorheen heel de race last van overstuur en dat was ook de reden waarom mijn racepace zo traag was, het is echt jammer. Het was zeker en vast mijn doel om vandaag veel hoger te eindigen.”

Toch was het ook een bemoedigend weekend voor Bottas. De Fin slaagde er tijdens de kwalificatie in om Hamilton achter zich te houden, iets waar maar weinigen op voorhand in geloofd zullen hebben. Ook Bottas zelf beseft dat het al bij al een goed en bemoedigend weekend was.

“Ik denk dat het over het algemeen mijn beste weekend tot dusver bij het team was. Er is echter nog veel meer op komst,” besloot Bottas.

Geschreven door Geoffrey Van den Elshout