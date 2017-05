Bottas: “Ferrari is dit weekend sneller”

27 mei 2017 — Nadat Lewis Hamilton het derde kwalificatiegedeelte niet haalde, moest Valtteri Bottas de meubelen redden bij Mercedes. En dat deed de Fin met een derde tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco, een haar trager dan beide Ferrari-rijders.



Mercedes begon het weekend bovenaan de tijdenlijst met Hamilton op kop na de eerste vrije training. Maar het team was maar liefst een seconde trager dan concurrent Ferrari na de tweede vrije training. Op zaterdag wist Mercedes met Valtteri Bottas het gat te dichten. De Fin eindigde als derde op 45 duizendsten van zijn landgenoot Kimi Räikkönen, die de GP van Monaco vanop de eerste plaats start.

“Ik denk dat het voor ons wat lastig is dit weekend”, vertelde Bottas na afloop van de kwalificatie. “We gingen goed van start tijdens de eerste vrije training, maar werkten in de verkeerde richting met de afstelling tijdens de tweede vrije training. We verloren dus veel tijd tijdens de vrije trainingen.”

“Op zaterdag hadden we onze fouten min of meer recht gezet en de wagen voelde het beste aan tijdens de kwalificatie. Het was echter nog steeds lastig en moeilijk om een goede ronde te rijden. Ik denk dat Lewis er ook moeite mee had en verkeer tegenkwam in Q2.”

“Het is geen makkelijk weekend tot dusver. Ik denk dat Ferrari de betere is. Hun wagen is wat beter te besturen en ze waren sneller. Proficiat aan Kimi voor het veroveren van de polepositie.”

De winnaar van de GP van Rusland blijft in ieder geval strijdvaardig: “Morgen is de race en in Monaco kan alles gebeuren.”



Geschreven door Frederic Schoutetens