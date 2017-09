Bottas na een teleurstellende kwalificatie: “Mercedes heeft nog veel werk”

16 september 2017 — Valtteri Bottas benadrukt dat de zwakke punten van Mercedes naar boven komen op het Marina Bay stratencircuit, nadat het team pas als derde beste uit de kwalificatie kwam voor de GP van Singapore.



Mercedes was er zich op voorhand van bewust dat het weekend in Singapore een uitdaging ging worden, aangezien het team in 2017 het steeds moeilijk had op trage en hoge downforce circuits. Het resultaat was dan ook zoals verwacht: een vijfde en zesde plaats voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, na beide Ferrari’s en Red Bulls.

“Het verschil is te groot voor ons”, klinkt een teleurstellende Bottas achteraf. Hamilton was tijdens de kwalificatie zeven tienden trager dan Sebastian Vettel, maar ook Bottas was nog eens zeven tienden trager dan teamgenoot Hamilton.

“Twee weken verliep het goed voor ons in Monza en nu hebben we het erg moeilijk. Het toont alleen maar aan dat we nog steeds problemen hebben om genoeg downforce en mechanische grip te creëren op circuits zoals deze. Dat is dan ook waar we aan moeten werken.”

“We hebben heel wat afstellingen geprobeerd en tijdens de derde vrije training wisten we grote stappen vooruit te maken. Groter dan normaal, want we waren veel te ver verwijderd van een goede snelheid.”

Valtteri Bottas verwacht dan ook niet veel van de race van morgen. “We weten immers dat de wagen niet snel genoeg is voor het podium. Dat is gewoon een feit. Alle andere dingen zouden moeten meezitten om een podium mogelijk te maken.”



Geschreven door Frederic Schoutetens