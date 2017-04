Bottas sneuvelt op 0,001 sec. van Vettel en tweede plaats: “Frustrerend”

08 april 2017 — Valtteri Bottas zag voor het tweede raceweekend op rij in allerlaatste instantie Sebastian Vettel zich tussen hemzelf en Hamilton posteren. Deze keer bedroeg het verschil slechts een duizendste van een seconde, een kleiner verschil is onmogelijk.



“Een duizendste van een seconde, zo is het nu eenmaal,” zei Bottas terwijl hij met zijn vingers toonde hoe klein het verschil in centimeters is. “Misschien is het zelfs niet zoveel. Het is echt jammer dat Vettel er is in geslaagd om tussen ons te geraken. De vorige keer waren het twee honderdsten, nu is het een duizendste. Het is dus minder maar bijzonder jammer.”

Bottas was uiteraard teleurgesteld maar de Fin beseft ook dat er morgen tijdens de race veel mogelijk is. In Australië finishte Bottas op amper een seconde van Hamilton en hij is erop gebrand om morgen beter te doen.

“De race is morgen en we starten als team van op de eerste en derde plaats, wat een goed uitgangspositie is. Met de huidige weersvoorspelling is alles mogelijk.”

“Lewis was sterk vandaag, Ferrari was sterk. We hadden sowieso vandaag een erg close gevecht verwacht en het ziet er naar uit dat we dat ook morgen zullen krijgen,” blikt Bottas vooruit naar morgen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout