Boullier: “Huidige situatie niet ideaal voor Vandoorne”

27 april 2017 — Stoffel Vandoorne was dit seizoen nog niet in staat om te laten zien wat hij kan, maar McLaren laat wel weten achter de Belg te blijven staan.



“Ik ga niet zeggen dat hij in een ideale situatie zit op dit moment. Aan de andere kant is het ook niet zo dat hij elke race moet laten zijn wat hij waard is”, verklaart Eric Boullier, teambaas bij McLaren. De Fransman verwijst daarmee naar de aanhoudende problemen bij Honda. Dat is de drijvende factor die het leven van Vandoorne niet makkelijk maakt. “Hij heeft veel pech met technische problemen. Daardoor heeft hij nog nooit het uiterste uit zijn auto kunnen halen.”

Tijdens de eerste drie kwalificaties van het seizoen zat het er meteen op voor Vandoorne na Q1. Teamgenoot Fernando Alonso mocht wel door naar Q2, maar dat kunnen ze Vandoorne niet verwijten. Verder zijn de zondagen tot dusver ook niet representatief: een uitvalbeurt en een race waarvan hij de start niet haalde.

“Als je ronde per ronde naar de data kijkt, dan zie je dat er momenten zijn tijdens de race dat hij op hetzelfde niveau als Alonso reed. Dat zijn momenten waar zijn auto het wel goed deed. Dat is dus goed.” Verder voegt Boullier eraan toe dat hij hoopt dat Vandoorne zo snel mogelijk een probleemloos weekend kan afwerken.

“Het is niet zo dat er elke race een enorme druk op hem staat om te presteren”, vertelt Boullier, die hoopt dat de huidige situatie niet te lang aanhoudt voor de jonge Belg. Over zijn toekomst bij McLaren hoeft Vandoorne zich dus geen zorgen te maken.“Het gaat goed met Stoffel. Iedereen bij McLaren steunt hem. We geloven in hem. Daarom hebben we hem ook vastgelegd voor de lange termijn.”



Geschreven door Frederic Schoutetens