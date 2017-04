Boullier: “Testdag voor Button is niet zinvol”

26 april 2017 — In Bahrein liet Felipe Massa in een interview met Motorsport.com verstaan dat hij verbaasd is over het feit dat Jenson Button zich enkel in de simulator voorbereidt voor zijn eenmalige comeback in Monaco. De teambaas van McLaren, Eric Boullier is het niet met hem eens.



“Het kan verkeren” zei Bredero al eeuwen geleden. Vorig jaar in Abu Dhabi gingen Massa en Button met pensioen en zes maanden later zullen beide heren samen op de grid staan in Monaco. Felipe Massa liet verstaan dat hij blij is met de eenmalige terugkeer van Button, maar tegelijk zei hij ook dat hij het vreemd vond dat de Engelsman geen tijd in de auto kreeg tijdens de testdagen in Bahrein.

“Ik begrijp niet dat hij niet hier is om te testen,” liet de Braziliaan in Bahrein optekenen. “Moesten we dezelfde auto’s hebben als vorig jaar zou er geen probleem zijn maar de auto’s zijn nu helemaal anders.”

Eric Boullier is het niet eens met Massa en heeft aan het Spaanse ‘El Confidencial’ laten weten dat hij het nut er niet van inziet om Button in de auto te laten testen.

“Rekening houdend met de technologie van de auto hebben we besloten dat het organiseren van een test niet zinvol zou zijn. Onze simulator is heel realistisch en daarom vinden we het de beste optie om hem daar te laten testen. Na een tiental rondjes is hij het weer gewoon.”

Over de fysieke paraatheid van de wereldkampioen van 2009 hoeft Massa zich echter geen zorgen maken. Button laat weten dat hij de laatste tijd veel aan triatlon-training heeft gedaan en zich geen zorgen maakt.

Boullier heeft er ook alle vertrouwen in: “Jenson heeft maar een paar races gemist en hij is kerngezond. Bovendien is hij altijd goed in Monaco, hij gaat het goed doen”

