Bourdais geopereerd na horrorcrash: “Ik zal terugkeren”

23 mei 2017 — Sebastien Bourdais maakte tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 een enorme klapper. De crash was bijzonder spectaculair en de beelden gingen de wereld rond. De Franse voormalig F1-piloot liep verschillende breuken op maar kwam vanuit het IU Health Methodist Hospital met een korte verklaring.



“Ik wil iedereen bedanken voor de steun en de vele berichten die ik heb gekregen. Heel wat rijders zijn al even langs geweest,” aldus Bourdais. “Het zal even duren maar ik voel me redelijk goed na mijn operatie. Ik zal terugkomen, al weet ik nu nog niet wanneer.”

Bourdais brak tijdens zijn crash tegen meer dan 300 km/u zijn bekken en heup.

