FIA geeft Sebastian Vettel geen bijkomende bestraffing

03 juli 2017 — De FIA heeft het onderzoek naar het incident tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel tijdens de GP van Azerbeidzjan afgesloten. Sebastian Vettel heeft de verantwoordelijkheid voor het incident aanvaard. De Duitser verontschuldigt zich en krijgt geen bijkomende bestraffing. In het slechtste geval dreigde een schorsing of diskwalificatie.



De FIA liet eind vorige week weten dat het een bijkomend onderzoek zou voeren naar het incident dat tijdens de GP van Azerbeidzjan plaatsvond tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Tegen het einde van een safety car-fase reed Vettel achterin in op Lewis Hamilton toen die erg traag reed na het nemen van een bocht. Vettel ging vervolgens met de handen in de lucht naast Hamilton rijden en reed hem vervolgens zijdelings aan.

Reeds tijdens de race onderzochten de stewards het incident, waarna Vettel een stop and go-penalty van tien seconden kreeg. Desondanks wist Vettel voor Hamilton te finishen, waardoor de Duitser alsnog twee punten kon uitlopen in de wk-tussenstand.

Plots kwam de FIA echter met een extra onderzoek wat de geruchtenmolen overuren deed draaien. In de aanloop naar vandaag werd er druk gespeculeerd over de mogelijke bestraffingen die Vettel kon krijgen. Op de middag, nog voor de FIA met een officiële verklaring kwam, werd er gesuggereerd dat Vettel uitgesloten zou worden van de uitslag van de GP van Azerbeidzjan. Daar bleek uiteindelijk niets van aan. De FIA liet immers weten dat Sebastian Vettel na het extra onderzoek geen bijkomende bestraffing krijgt.

In Parijs woonde Sebastian Vettel, uitgerekend op zijn dertigste verjaardag, samen met Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene de meeting van de FIA bij. Vettel toonde berouw en erkende zijn schuld tijdens het incident. Vettel zal tijdens de komende twaalf maanden persoonlijk tijd spenderen aan enkele educatieve programma’s in onder meer de Formule 2 en Formule 3. Vettel zal weliswaar tot het einde van dit jaar niet mogen deelnemen aan de campagnes voor verkeersveiligheid van de FIA.

Onder meer door het tonen van berouw en zijn engagement ontsnapt Vettel dus aan een extra bestraffing bovenaan op de eerder straf die hij tijdens de GP van Azerbeidzjan kreeg.

“De FIA neemt nota van Sebastian Vettel zijn engagement om zich persoonlijk en publiek te verontschuldigen. De FIA neemt ook nota van het feit dat de Scuderia Ferrari zich op één lijn plaatst met de waarden en objectieven van de FIA,” luidde het in een mededeling van de FIA. “FIA-president Jean Todt vindt dat het incident nu definitief gesloten mag worden.”

Sebastian Vettel mag zijn vierde plaats tijdens de GP van Azerbeidzjan behouden en mag komend weekend dus ook gewoon deelnemen aan de GP van Oostenrijk. Vettel behoudt ook zijn voorsprong van 14 punten op Lewis Hamilton in de wk-tussenstand.

For those who are interested in Jean Todt & Sebastian Vettel's chat today, we have an apology, some community service & the matter is closed pic.twitter.com/KXODhhGQ7R