Britse GP staat opnieuw ter discussie: “Huidige situatie is onleefbaar na 2019”

20 mei 2017 — Opnieuw staat de GP van Groot-Brittannië ter discussie, dit na nieuwe uitlatingen van de British Racing Drivers' Club, dat eigenaar is van het circuit.



Silverstone heeft momenteel een contract om tot en met eind 2026 een F1-race te organiseren. Er is echter een clausule die beide partijen kunnen gebruiken om het contract vroegtijdig stop te zetten tegen 2019. De BRDC moet deze clausule echter uiterlijk tegen de GP van Groot-Brittannië 2017 uitoefenen.

Eerder dit jaar werd gesuggereerd dat de BRDC de clausule reeds geactiveerd zou hebben, wat vervolgens door de BRDC werd ontkent. Wel is het zo dat er tegen midden juli waarschijnlijk een beslissing zal genomen worden en het mag duidelijk zijn, de BRDC wil van haar huidig contract af, dat volgens hen financieel niet leefbaar is.

“Ik hoop oprecht dat er geen einde komt aan de races op het circuit van Silverstone maar ik heb aan het F1-management duidelijk gemaakt dat we na 2019 niet kunnen leven met het huidige F1-contract,” aldus Stuart Pringle, de sportief directeur van de BRDC. “We zijn eigenlijk uitverkocht en we vragen ook zowat het maximale en nog steeds krijgen we het plaatje financieel niet rond.”

Toen Bernie Ecclestone de Formule 1 nog runde zag het er bijzonder slecht uit voor de Britse GP. Nu Liberty Media de scepter zwaait in de F1 lijken de historisch belangrijke circuits positievere vooruitzichten te hebben. Liberty Media liet immers al verstaan dat het de circuits wil helpen om meer publiek te trekken.

In Spanje werd het ‘Fan Festival’ gelanceerd en ongetwijfeld zal Liberty Media ook de komende periode constructief aan tafel gaan zitten met de circuits en organisatoren. Voorlopig blijft het echter afwachten wat dit voor de Britse GP zal betekenen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout