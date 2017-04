Button kijkt reikhalzend uit naar Monaco: “Dit is ongelooflijk!”

14 april 2017 — Jenson Button is blij verrast dat hij voor McLaren een F1-race mag rijden. De Brit nam eind vorig jaar afscheid van de F1 maar mag nu dus tegen alle verwachtingen in deelnemen aan de GP van Monaco.



“Ik ben opgewonden dat ik een eenmalige comeback in de Formule 1 maak als racepiloot. Ik kon geen betere plaats bedenken dan mijn halve thuisrace Monaco,” reageert Button.

Button had zelf de voorbije dagen de speculaties over een deelname aan de GP van Monaco aangewakkerd door op twitter te grappen dat hij verbaasd was waarom hij zoveel gemiste telefoontjes had.

Gisteren berichtte de ‘BBC’ al dat Button voor McLaren zou deelnemen aan de race in Monaco maar vandaag pas volgde de officiële bevestiging door McLaren.

“Ik won de race in 2009 en het is één van mijn favoriete racecircuits. Het is een uitdagend en tricky stratencircuit waar een goede rijder echt het verschil kan maken. Ook al is de McLaren-Honda MCL32 niet goed aan het seizoen begonnen, ik denk dat de wagen veel beter bij het circuit van Monaco past dan bij de circuits waarop Fernando en Stoffel tot dusver dit seizoen hebben gereden.”

“Ik besef uiteraard ook dat ik geen realistische kans maak om mijn overwinning uit 2009 te herhalen, ik denk echter wel dat er een realistische kans is om wk-punten te behalen, punten die ongelooflijk belangrijk zijn voor het constructeurskampioenschap.”

Jenson Button liet nog weten dat hij in de F1-simulator van McLaren uitvoerig op de het circuit van Monaco zal testen. Daarnaast zal Button ook fysiek intens blijven trainen om perfect voorbereid te zijn op de uitdaging die hem in Monaco te wachten staat. Zijn vele fans, en bij uitbreiding heel de F1-wereld, zullen zijn eenmalige comeback alvast met veel aandacht volgen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout