Button: “Testen in Bahrein zou nutteloos geweest zijn voor Monaco”

24 mei 2017 — Volgens Jenson Button zou deelnemen aan de in-season test in Bahrein compleet nutteloos geweest zijn voor zijn eenmalige comeback in Monaco.



Jenson Button keert eenmalig terug naar de Formule 1 als vervanger van Fernando Alonso die komend weekend aan de Indy 500 deelneemt. De Brit bereidde zich voor zijn eenmalig wederoptreden als racepiloot voor in de simulator van McLaren.

Het leverde Button de nodige kritiek op. Onder meer voormalig F1-piloot Mark Webber liet duidelijk verstaan dat hij vond dat Button zijn comeback in Monaco niet ernstig neemt. Webber vond het onbegrijpelijk dat Button niet deelnam aan de in-season test in Bahrein.

Button zelf laat daags voor de eerste oefensessies in Monaco weten dat hij het helemaal niet nuttig vond om te testen in Bahrein. Volgens Button volstaat de voorbereiding in de simulator.

“Mijn voorbereiding was goed, los van het feit dat ik nog niet heb gereden in een wagen die volgens de nieuwe regelgeving is gebouwd,” zei Button in Monaco. “Het is niet perfect maar de optie om een halve dag te testen in Bahrein was volgens mij niet zinvol. Het is een compleet ander circuit.”

Volgens Jenson Button was voorbereiden in de F1-simulator dan ook de beste optie.

“Ik zei dan ook tegen het team dat ik me het best in de simulator kon voorbereiden. Ik heb heel wat tijd doorgebracht in de simulator om eraan te wennen.”

“Het zal interessant zijn om enkele zaken op een andere manier te doen, om de verschillen met vorig jaar te zien op het vlak van technologie. Het blijft echter een racebolide,” besluit Button.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout