Button wakkert speculaties over F1-toekomst Vandoorne aan: “Alleen ik heb een contract voor 2018”

27 mei 2017 — Jenson Button heeft al dan niet onbewust de speculaties over Stoffel Vandoorne zijn F1-toekomst serieus aangewakkerd.



Jenson Button valt in voor Alonso tijdens de GP van Monaco maar tijdens één van zijn vele babbels met de media heeft de Brit plots de speculaties over Stoffel Vandoorne zijn contractuele situatie bij McLaren aangewakkerd.

Van Fernando Alonso is geweten dat zijn contract eind dit seizoen afloopt. Grote vraag is dan ook of Alonso ook na 2017 nog voor McLaren zal rijden. Daarover wordt dan ook al geruime tijd gespeculeerd maar na een uitspraak van Jenson Button in Monaco wordt er nu ook druk gespeculeerd over de toekomst van Stoffel Vandoorne.

“Ik heb een contract om te rijden in 2018,” zei Button in Monaco, die in 2017 en 2018 reserverijder is bij McLaren. “Ik denk dat ik de enige McLaren-rijder met een contract voor komend seizoen ben.”

En met die uitspraak was het kwaad geschied. Er werd immers algemeen aangenomen dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne een langdurige overeenkomst met McLaren heeft.

Button besefte zelf vlug wat voor uitspraak hij had gedaan en probeerde nog enigszins het kwaad dat was geschied te corrigeren.

“Ik weet het niet, het is een gevoel dat ik heb, geen feit. We zullen zien,” aldus Button.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout