Canada verlengt F1-contract tot 2029

01 maart 2017 — De organisatoren van de GP van Canada hebben laten weten dat er een nieuwe overeenkomst is bereikt om de race tot en met 2029 te organiseren.



In 1967 vond er voor de allereerste keer een F1-race in Canada plaats. Sinds 1978 vindt de race plaats in Montreal en ook tot en met 2029 zal dat dus het geval zijn. De F1-piloten zullen dus minstens tot en met 2029 over het Circuit Gilles Villeneuve scheuren.

“We kunnen bevestigen dat de Octane Racing Group een vijfjarige verlenging heeft afgesloten van haar tienjarige overeenkomst die in 2014 werd getekend. Daardoor is de race tot en met 2029 verzekerd van een plaats op de F1-kalender”, aldus een woordvoerster.

De GP van Canada vindt dit jaar plaats op 11 juni 2017.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout