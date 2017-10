Christian Horner: “Misschien zat er meer in”

08 oktober 2017 — Bij Red Bull hebben ze bewezen dat de overwinning van Verstappen in Maleisië geen toevalstreffer was. Na de Grote Prijs van Japan vinden we de Oostenrijkse renstal terug op de plaatsen twee en drie en teambaas Christian Horner kan niet anders dan daar tevreden mee zijn.



Twee keer werd het spannend voor leider Hamilton. De eerste keer na de pitstops voelde hij de hete adem van Verstappen in zijn nek maar gelukkig was Bottas daar om de Nederlander af te houden. Een tweede keer zag de Brit op het einde van de race Verstappen ineens levensgroot in zijn achteruitkijkspiegels maar toen bracht de gedubbelde Alonso soelaas.

Red Bull-teambaas Christian Horner was uiteraard tevreden met de podiumplaats maar toch denkt hij dat er misschien wel wat meer mogelijk was geweest zonder die dekselse Alonso.

“Onze twee rijders hebben een goede prestatie neergezet,” aldus Horner. “Na een goed start verloor Daniël helaas zijn plaats aan Ocon tijdens de eerste ronde maar na de eerste safety car eiste hij zijn plaats terug op met een prachtige actie buitenom in bocht één. Van toen af aan leek het wel dat we het juiste ritme vast hadden en Max kon Hamilton ook goed bijhouden in deze race met slechts één pitstop.”

“Tegen het einde van de race zagen we een blaar verschijnen bij Max aan de binnenkant van van zijn linker voorband,” gaat Horner verder. “Ondanks dat kon hij Lewis nog te pakken krijgen en hem onder druk zetten. Het is spijtig dat hij daarna opgehouden werd door die gedubbelde rijder want anders had het wel een interessante finish kunnen worden.”

Desalniettemin is de Brit tevreden met de afloop van het weekend.

“Onze beide rijders hebben het fantastisch gedaan met de tweede en derde plaats. Het is de eerste keer sinds het hybride-tijdperk dat we in twee opeenvolgende races een dubbel podium behalen,” besluit Horner.

