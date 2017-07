Christian Horner: “Silverstone opent de deur voor een F1-race in Londen”

12 juli 2017 — Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het circuit van Silverstone de Grote Prijs van Groot-Brittannië dreigt te verliezen aan een race in Londen.



De heren van de British Racing Drivers Club, de eigenaars van het circuit van Silverstone, hebben bekendgemaakt dat ze gebruik willen maken van een uitstapclausule in hun contract met de Formule 1. Dit zou betekenen dat ze hun contract, dat nog tot 2026 loopt, reeds kunnen beëindigen in 2019. Het argument om deze clausule te gebruiken ligt voor de hand: de kosten om de race te organiseren zijn te hoog.

De BRDC hoopt het contract, dat nog stamt uit de tijd van Bernie Ecclestone, opnieuw te onderhandelen met de nieuwe eigenaars om ook na 2019 de Grote Prijs van Groot Brittannië op Silverstone te laten doorgaan.

Christian Horner denkt dat Silverstone voorzichtig moet zijn want het zou zomaar kunnen dat de nieuwe eigenaar van de F1, Liberty Media, wel eens andere oorden kunnen opzoeken om de race te organiseren.

“Silverstone is een prachtig circuit,” vertelt de Red Bull-teambaas. “Iedereen komt graag hierheen om te racen en Liberty Media heeft ook beloofd dat er een Britse Grote Prijs zal plaatsvinden.”

“Maar woensdag vindt er een F1-demo plaats in Londen en indien dat een succes wordt kan dat wel eens interessant worden voor Liberty Media,” gaat Horner verder. “Silverstone moet dus voorzichtig zijn dat het zichzelf niet in de voet schiet als het zijn contract opnieuw wil onderhandelen. Het verwondert me trouwens dat ze gebruik willen maken van die opstapclausule.”

Horner begrijpt niet dat de mensen van Silverstone zich op die manier hebben misrekend toen ze dat bewuste contract hebben ondertekend.

Ook de verbouwingen aan het circuit vallen niet in de smaak bij de Red Bull-teambaas.

“Ze hebben een fortuin uitgegeven aan een nieuwe paddock, dit op een van de meest iconische circuits in Groot Brittannië, en er is helemaal geen sfeer. Dan moet je concluderen dat er een enorme inschattingsfout gebeurd is en dat er sprake is van zwak management.”

Toch hoopt Christian Horner dat de race in Silverstone kan blijven: “Ik hoop dat ze er in slagen om een goede deal uit de brand te slepen zodat we een langere tijd op onze twee oren kunnen slapen. Maar misschien is er wat vers bloed en wat nieuwe inzichten nodig om het zover te laten komen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout