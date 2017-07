Cosworth plant F1-comeback tegen 2021

19 juli 2017 — Cosworth is zich aan het voorbereiden om weer motoren te leveren in de F1. Momenteel helpen ze ook om het nieuwe motorenreglement van de F1 tot stand te brengen tegen 2021.



Cosworth werkte in het verleden al mee aan 176 GP-winsten en was als laatste actief voor Marussia in 2013. Onlangs hebben ze ook deelgenomen aan een vergadering over de toekomstplannen van de F1 na 2020. Hoewel het nog niet officieel is, zou de goedkopere en simpelere turbo hybride-motor het duwtje in de rug betekend hebben voor de fabrikant.

Hal Reisiger, de CEO van Cosworth, staat optimistisch tegenover de nieuwe regels. Daarnaast heeft hij al enkele gesprekken gehad met F1-teams. Dit alles heeft hen kunnen overtuigen om weer terug te keren naar de sport.

“Ik denk dat we genoeg steun hebben van de huidige teams en we hadden al enkele gesprekken met hen. Het heeft ons overtuigd om onze plannen verder te zetten. Contracten voor de lange termijn zijn het beste, maar we hebben al enkele mondelinge overeenkomsten met huidige en mogelijk toekomstige teams. Hierdoor kunnen we ook al duurzame motoren produceren,” aldus Reisiger tegenover ‘Motorsport.com’.

Cosworth zal een grote invloed hebben op het toekomstige motorenreglement in de F1. Reisiger hoopt anderen ook te kunnen overtuigen om de MGU-H (het systeem om warmte in energie om te kunnen zetten in de turbo) uit de motoren te halen. Het heeft er namelijk al vaker voor gezorgd dat de fabrikanten met de handen in het haar zaten.

“We stellen het erg op prijs om betrokken te zijn in dit proces. We hopen dat we de MGU-H kunnen laten verdwijnen, het is namelijk het duurste en meest tijdrovende onderdeel van een F1-motor. Als men een nieuwe motorenleverancier wil, zal de F1 aanpassingen moeten maken. We zijn zeker van plan om competitief te zijn in de sport. Dat is niet alleen belangrijk voor de teams, maar ook voor ons merk.”

Een mogelijk scenario is dat Cosworth motoren zal ontwerpen en produceren en om ze dan vervolgens te koppelen aan een andere fabrikant voor verdere ondersteuning en naamrechten.

Doordat Cosworth de motoren zal voorzien van de Aston Martin Valkyrie, ontworpen door Adrian Newey, wordt de fabrikant nu al gelinkt aan Red Bull. Reisiger zegt dat er nog geen keuzes gemaakt moeten worden. Als ze echter in 2021 willen terugkeren naar de F1 zullen ze volgens hem binnen een jaar moeten beginnen met het ontwerpen van de motor.

“We zouden eerst beginnen in 2018 met het ontwerpen, maar dat zou een jaar vervroegd kunnen worden. Dat betekent dat we erg binnenkort al zullen beginnen. Ik denk dat een van onze unieke kenmerken is dat we erg snel vooruitgang kunnen boeken.”

Geschreven door Anouck Jaspers



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout