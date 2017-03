De F1-bolide van Mercedes moet op dieet

30 maart 2017 — De nieuwe F1-bolide van Mercedes weegt te veel. De renstal probeert dan ook volop om het gewicht van haar F1-bolide te verminderen.



Door de reglementswijzigingen worden de F1-bolides op heel wat punten zwaarder belast. Heel wat onderdelen moesten daardoor opnieuw ontworpen worden en zijn dan ook iets zwaarder dan hun voorgangers. Daarnaast is het chassis van de F1-bolides ook iets groter, en er zijn uiteraard de bredere en dus ook zwaardere banden.

Het minimumgewicht mag met dit jaar iets hoger liggen dan de wagens van vorig jaar, namelijk 728 kg. De nieuwe F1-bolide van Mercedes zou momenteel echter zo’n vijf kilogram te zwaar zijn.

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff wenste tegenover ‘Auto Motor und Sport’ niet te bevestigen dat de Mercedes W08 vijf kilogram te veel weegt maar hij bevestigde wel dat Mercedes volop bezig is om het gewicht van de wagen te reduceren.

“Ik wil niet te veel in detail treden maar het is zeker en vast een punt dat vatbaar is voor verbetering,” aldus Toto Wolff. “Door de nieuwe regelgeving en het nieuwe formaat van de wagens moet je een nieuwe balans zien te vinden tussen de performantie van de onderdelen en het gewicht van de wagen. Dat is een oefening waarmee we volop bezig zijn”.

Niet alleen Mercedes wordt geconfronteerd met een te zware wagen, ook heel wat andere teams ondervinden problemen met het gewicht van hun F1-bolide. Zo moet Red Bull, net als Toro Rosso en Renault vijf kilogram extra gewicht meezeulen. Renault keerde voor haar F1-motor immers terug naar de 2016-specificatie van de MGU-K.

Voor Red Bull, Toro Rosso, en Renault zou het probleem zich tegen de GP van Spanje kunnen oplossen. Vermoedelijk zal Renault dan een immers nieuwe versie van haar 2017-motor introduceren. Mercedes probeert ondertussen dus eveneens haar nieuwe F1-bolide via allerlei ingrepen minder zwaar te maken. Minder gewicht betekent immers snellere rondetijden.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout