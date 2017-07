“De F1 heeft drie à vier winnende teams nodig”

04 juli 2017 — Franz Tost, de teambaas van Toro Rosso, denkt dat de F1 op z’n minst drie of vier teams nodig heeft die in staat zijn om te winnen. Zo zou er volgens hem meer show gecreëerd worden in de sport.



Mercedes is al drie seizoenen lang het dominerende team in de F1, terwijl Ferrari en Red Bull de enige twee andere teams zijn die races hebben kunnen winnen sinds het begin van het tijdperk van de hybride-motoren in 2014.

De nieuwe bazen van de F1, waaronder ook Ross Brawn, hebben reeds duidelijk gemaakt dat ze de grote spelers willen laten investeren en benadrukken dat er minder aandacht en geld moet geïnvesteerd worden in prestaties, waardoor er beperkingen ontstaan in andere ontwikkelingen van de sport.

Tost denkt echter dat het de F1 goed zou doen om enkele topteams te hebben die overwinningen kunnen boeken.

“We moeten niet vergeten dat reglementswijzigingen enkel nut hebben als we de races verbeteren en de races interessanter worden. Dit kunnen we bereiken door een betere show te voorzien met mogelijk een minimum van drie à vier teams die kunnen vechten voor het kampioenschap,” aldus Tost.

“Voorlopig hebben we dit jaar meer kijkers door het gevecht tussen Vettel en Hamilton. Kan je het je voorstellen dat Alonso daarin zit? Of Ricciardo en Verstappen? Het zou fantastisch zijn! Dat is wat mensen willen zien. Het doel van Liberty Media moet zijn om het reglement zo aan te passen, dat het gat tussen de verschillende teams gedicht wordt,” zegt hij tegenover ‘motorsport.com’

Tost wordt aangemoedigd door het feit dat de toonaangevende teams beginnen in te zien dat het een verstandige vooruitgang is om minder ontwikkelingspaden te bewandelen en kosten te besparen.

“Er zijn veel manieren om de kosten te drukken. Het is nu aan de topteams die dit eerst niet wensten te doen. De sleutel is wat de topteams willen doen en hopelijk vindt Liberty Media een oplossing waarmee ieder team akkoord gaat.”



“Het belangrijkste doel moet zijn om de ontwikkeling te reduceren omdat het erg duur is. Als men dat gaat doen, kan men dat ook via het reglement stimuleren door bijvoorbeeld het beperken van upgrades tijdens het seizoen naar twee of drie,” sluit Tost af.

Geschreven door Anouck Jaspers



