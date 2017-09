“De F1 moet de limiet van drie motoren in 2018 afschaffen”

06 september 2017 — Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de GP van Italië aangetoond dat de regel die bepaalt dat er in 2018 met slechts drie exemplaren van de motor mag gereden afgeschaft dient te worden.



In Monza kregen maar liefst negen van de tien rijders een gridpenalty en het grootste deel van die gridpenalty’s viel toe te schrijven aan het wisselen van motoronderdelen. Dit seizoen mogen er immers slechts vier exemplaren van ieder motoronderdeel gebruikt worden en volgend jaar wordt dat zelfs verder herleid naar slechts drie exemplaren.

“Deze motor heeft sinds zijn introductie nog niets positief bijgebracht tot de Formule 1,” aldus Horner, die zich in het verleden steeds erg negatief uitliet over de V6-turbomotor met hybridetechnologie waarmee momenteel wordt gereden.

“Waarover ik me echter zorgen maak is dat we volgend seizoen meer races moeten afwerken met nog maar drie exemplaren van de motor. Wat mij betreft is dat het belangrijkste agendapunt voor de volgende vergadering van de F1 Strategy Group.”

“Ik probeer dat eerder dit jaar te wijzigen maar er was geen steun voor. Ik hoop dat dit nu wel het geval zal zijn, met heel wat teams die tijdens de rest van het seizoen meer naar achter zullen moeten starten door gridpenalty’s.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout