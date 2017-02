“De focus ligt op het aantal ronden, niet op de rondetijden”

27 februari 2017 — Tijdens de eerste wintertest ligt de focus van Toro Rosso vooral op het aantal ronden. Dit liet Carlos Sainz weten na een teleurstellende filmdag in Misano, die door problemen met de nieuwe Renault-motor gestaakt moest worden.



Toro Rosso kon niet tot de toegelaten honderd kilometer komen door de problemen met het energy recovery system (ERS). Het ERS werd toegevoegd aan de krachtbron van Renault nadat het na afloop van vorig seizoen erg vernieuwd werd.

Na de presentatie van de nieuwe bolide op zondag werd door ‘motorsport.com’ aan Sainz gevraagd of er getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de Franse motoren sinds het voorval op de filmdag.

“Ik denk niet dat we ongerust kunnen zijn op basis van een filmdag. We hebben alle foto’s en videobeelden kunnen maken die we wensten te maken, de dag was dus toch geslaagd.”

“Hopelijk kunnen we veel kilometers afleggen. We zullen nu meer de afstand dan op de tijden letten. Het is bovendien nog maar de eerste testweek; we moeten geduld hebben en de nieuwe regels onder de knie krijgen,” klonk het bij de Spanjaard.

James Key, de technisch directeur van Toro Rosso, voegde daar nog aan toe dat men vooral de bredere banden zal testen gedurende de eerste week. In de tweede test zal men zich toeleggen op de prestaties van de wagen. Hij denkt daarnaast dat de Renault-motor een grote stap vooruit is.

“De overschakeling van krachtbronnen van Ferrari naar die van Renault was een grote opluchting. Ze leveren goed werk, maar ook Mercedes heeft veel vertrouwen. We zullen zien waar we nu staan ten opzichte van hen. Het is moeilijk om nu al te zeggen hoe goed Ferrari en Honda het doen op dit moment. Binnen een paar maanden zal dat pas echt duidelijk worden.”

“Het is fijn om weer met Renault samen te werken. Vooral omdat we de afgelopen twee jaar het ontwikkelen van een motor misten. We kijken er dan ook naar uit om dat nu wel weer te doen,” sluit Key af.

Geschreven door Anouck Jaspers



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout