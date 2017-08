De Historic Grand Prix 2017: Hoe ik een Ferrari van Michael Schumacher aanraakte ...

12 augustus 2017 — Vorig weekend vond de Historic Grand Prix plaats op het circuit van Zolder en het was me weer eens een editie! Van youngtimers tot F1-wagens, ze waren allemaal van de partij. De ene al wat luider dan de andere.



Voorafgaand aan het weekend konden 90 oldtimerrijders, verspreidt over drie groepen, zich inschrijven om een twintigtal minuten op het circuit te rijden. Ik had dit cadeau gegeven aan mijn vader en wat was hij er blij mee (ik natuurlijk ook)! Na afloop konden we alvast de paddock inlopen om de sfeer al wat op te snuiven.

Daar aangekomen zagen we de truck van Modena Motorsports staan en ik wist dat dat maar één ding kon betekenen: de F1-bolides zijn al van de partij! Wanneer we een fotograaf de garage in zagen lopen, ging ik ook even kijken. Daar stond ik dan, in een pitbox met twee Ferrari-bolides van Jean Alesi, een De Tomaso van Frank Williams, een Fittipaldi en dan het pronkstuk: een Ferrari van de enige echte Michael Schumacher. Wanneer ik een foto van zijn stuur wou nemen botste ik per ongeluk tegen de auto… Er bestaat geen beschrijving voor dat gevoel. Puur kippenvel, dat is hoe ik het het best kan omschrijven.

Zaterdag was het dan eindelijk de eerste dag van de Historic Grand Prix. Het Belgisch weer deed het letterlijk in het water vallen, maar figuurlijk totaal niet! De kwalificatie en de eerste race van de Belgian Youngtimer Cup en Historic Cup werden verreden. Daarnaast waren er ook nog twee demo’s van Classic Bikes, Historic Monoposto met oude wagens uit opstapklasses zoals de Formule Ford en Modena Motorsport met de F1-bolides.

Tijdens de pauze konden we genieten van een lekker frietje, wat rondneuzen tussen de auto’s en de standjes met onder andere merchandise en het museum van het circuit boven de overdekte tribune. Mocht u eens in de buurt van het circuit zijn, het museum is zeker de moeite waard om eens een bezoek te brengen. Ook kwamen we erachter dat we erg veel geluk hadden op vrijdag. Vandaag waren namelijk alle Ferrari-bolides afgezet met linten en het was er zó druk dat men amper foto’s kon nemen!

Zondag was er geen Belgisch weer meer te bespeuren. Het had meerdere voordelen, onder andere dat er meerdere rijders op, of soms over, de limiet reden en dan ook in de fout gingen.

Op zondag werd de Concours d’Élégance verreden. Een parade waarin verschillende prijzen werden uitgereikt voor bijvoorbeeld de mooiste (gerestaureerde) wagen. Verder waren er nog twee wedstrijden van de Belgian Youngtimer and Historics Cup en kregen we nog twee demo’s voorgeschoteld van de Classic Bikes, Historic Monoposto en Modena Motorsport.

De Historic Grand Prix is zeker de moeite om eens naartoe te gaan voor iedereen die van gemotoriseerde sporten houdt! Wel nog even een tip: mocht u ook eens gaan, kijk dan niet te veel naar de Ferrari’s. Ik heb deze fout begaan en heb nu een Ferrari-rood kleurtje!

Klik hier voor een uitgebreide fotogalerij

Geschreven door Anouck Jaspers



