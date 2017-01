Een Australische wereldkampioen in 2017?

05 januari 2017 — Wordt 2017 het jaar waarin de Mercedes-dominantie doorbroken wordt?



Voormalig Red Bull-rijder Mark Webber ziet in Daniel Ricciardo de uitdager bij uitstek. En Ricciardo zelf blaakt ook van vertrouwen. “In dezelfde wagen kan ik Hamilton verslaan.” Volgens Webber is Ricciardo een van de beste rijders op de startgrid.

“Zo lang Red Bull hem een goede wagen geeft, kan hij altijd meedoen voor de titel”, zegt Webber over zijn landgenoot. “Daniel was de meest constante piloot van vorig seizoen.”

Daarnaast is grote concurrent Mercedes volgens Webber verzwakt.

“Nico en Lewis dreven mekaar tot het uiterste. Nu is die line-up weg bij Mercedes en Nico is zo goed als onvervangbaar. Hoewel Lewis een briljante rijder is, zal het toch zijn gevolgen hebben. Want wie zal Lewis nu pushen? Daniel van zijn kant is enorm hongerig.”

Die honger blijkt ook uit recente uitingen van 27-jarige Ricciardo in de Australische krant ‘The Age’.

“Er is me vaak gevraagd wie ik graag als teamgenoot zou hebben. En ik heb elke keer Hamilton geantwoord op die vraag. Lewis is enorm getalenteerd, maar ik ben er van overtuigd dat ik hem zou kunnen verslaan als we met dezelfde wagen zouden rijden.”

En als je Hamilton kan verslaan, is de wereldtitel niet veraf. Maar over mogelijke titelkansen wil de Aussie het nog niet hebben.

“Alle puzzelstukjes moeten goed vallen indien je wereldkampioen wil worden”, besluit hij ietwat clichématig.

Geschreven door Mika Tuyaerts



