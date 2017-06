“Een F1-kalender met 25 races moet mogelijk zijn”

18 juni 2017 — Volgens Guenther Steiner moet het best kunnen om de F1-kalender te laten groeien naar uiteindelijk ongeveer 25 races. De discussie over het aantal races dat de F1-kalender moet bevatten wakkert daarmee alvast opnieuw aan.



De laatste tijd is er veel te doen over het aantal races op de F1-kalender. Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, zou de F1-kalender graag verder uitbreiden. Tegelijkertijd wil het de organisatoren en de circuits meer kansen geven en de races zowel op organisatorisch als financieel vlak leefbaarder maken.

Er wordt momenteel ook bekeken of de kalender de komende jaren verder kan groeien en meer races kan omvatten. Guenther Steiner, teambaas van het Haas F1 team, staat alvast niet weigerachtig tegenover meer races op de F1-kalender.

“Ik sta niet weigerachtig tegenover enkele races meer,” aldus Steiner. “Ik zou wel graag de races meer gebundeld zien.”

Daarmee doelt Steiner vooral op het feit dat de F1-teams momenteel soms voor één race naar de andere kant van de wereld moeten, om vervolgens terug te keren en later nog eens in dezelfde richting te gaan.

“Ik wil niet dat we de ene week naar Azië gaan, om vervolgens terug te keren en een week later al opnieuw er naartoe te gaan.”

Grote vraag is echter in welke mate het mogelijk is om in een bepaalde regio verschillende races op korte termijn te organiseren.

“Ik heb totaal geen idee hoe groot je een groep met races kan maken,” aldus Steiner. “Men zal moeten bestuderen hoeveel races er op een korte periode georganiseerd kunnen worden. Ik denk dat het bijvoorbeeld moeilijk is om een race in Abu Dhabi te organiseren en vervolgens een week later in Bahrein. Dat zou erg dicht bij elkaar zijn.”

“Maar enkele races meer? Wanneer het goed georganiseerd wordt dan zijn de teams niet veel langer onderweg. Ik heb er niets tegen indien de F1-kalender zou groeien tot 25 races,” besluit Steiner.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout