Eerste polepositie voor Hamilton in Japan: “De wagen was geweldig”

07 oktober 2017 — Lewis Hamilton behaalde op het circuit van Suzuka zijn allereerste polepositie voor de GP van Japan. De Brit is uiteraard dolblij en hij verwacht Sebastian Vettel tijdens de race achter zich te kunnen houden.



“Ongelooflijk”, zei Hamilton tijdens een interview met Jenson Button op het circuit. “Het is echt een goede dag geweest en iedere ronde was geweldig.”

“Ik heb hier in het verleden nooit echt een goede balans met de wagen gehad. Ik heb het nooit echt geweldig tijdens de kwalificatie gedaan en nu heb ik eindelijk een goede balans dankzij het uitstekende werk van de engineers.”

Hamilton is vooral blij dat hij voor de eerste keer erin geslaagd is om de polepositie in Suzuka te veroveren.

“Het is mijn allereerste polepositie op Suzuka en mijn kansen op een polepositie hier waren aan het slinken. Ik dacht bij mezelf: ‘Ik moet er voor zorgen dat ik het vandaag voor elkaar krijg’.”

Hamilton verwacht ook tijdens de race sterk te zijn en zo Vettel van de overwinning te houden. Hamilton zou dan uiteraard niet alleen zegevieren maar ook een uitstekende zaak in de strijd voor het kampioenschap.

“Ik ga een compleet ander uitzicht hebben bij de start, eentje dat ik hier nog niet gehad heb,” grapte Hamilton. “We hebben hard aan de wagen gewerkt en hopelijk doet hij het ook goed tijdens de race. Tijdens de race is het hier altijd een heel stuk moeilijker, die s-bochten plegen een aanslag op je banden. Ik hoop dat ik me in een goede positie bevind.”

“De Ferrari’s zullen uiteraard snel zijn maar ik ben van plan om ze achter mij te houden,” besloot Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout