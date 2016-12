“F1 moet veiliger en sneller worden: racen tegen 450 km/u”

31 december 2016 — Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), zegt dat men de F1 veiliger moet maken. Hierdoor zouden ze de snelheid kunnen verhogen en de interesse in de sport laten toenemen.



Wurz zegt dat hij een verhoging zou willen zien op het gebied van downforce en snelheid, maar dat dit enkel werkelijkheid zal kunnen worden als het gevaar van de sport wat wordt teruggedrongen.

“Als ik iets te zeggen had in de F1 dan zou ik de bolides veiliger maken. Daarna zou ik ze sneller willen zien racen. Ik heb het dan wel over een ‘stuk’ sneller. De limiet zou dan rond de 450 km/u liggen. Dan zouden we ook op de meest extreme circuits kunnen rijden, stratencircuits,” liet hij weten aan ‘Motorsport.com’.

Wurz, die eerder dit jaar al een grote voorstander bleek te zijn van het Halo-systeem, zegt dat er met meer veiligheid in de sport ook veel regels, die het saaier maken voor de fans, overbodig worden.

“We hoeven dan kortom geen middelen meer te gebruiken die de fans toch niet begrijpen. Het enige dat telt is dat de fans thuis in de zetel zitten en denken: ‘Ik zou dat nooit kunnen doen. Dit is enkel weggelegd voor de beste en moedigste rijders’. ”

“Naar mijn mening moeten de wagens veiliger en agressiever worden. Zonder de veiligheid zouden er nog altijd (en zelfs vaker) mensenlevens op het spel staan. Het zal altijd gevaarlijk blijven maar we werken aan meer veiligheid, zodat het toch nog te doen blijft aan deze hoge snelheden,” verklaart Wurz.

De Oostenrijker zegt echter wel dat men op lange termijn moet denken wanneer men zijn idee wil implementeren.

“Het zal niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zoals velen onder ons het willen. Overleg met de GPDA zal uitwijzen of ik hier al dan niet gelijk in heb,” sluit hij af.

Geschreven door Anouck Jaspers



