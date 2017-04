F1 op zoek naar locatie voor GP van Duitsland

21 april 2017 — Met het verdwijnen van de race in Maleisië raakte ook bekend dat er volgend jaar weer een Grote Prijs van Duitsland zal plaatsvinden. Op welke locatie dat zal zijn is echter nog niet bekend en Chase Carey wil er werk van maken om een permanente oplossing en locatie te zoeken want Duitsland is een belangrijke markt vindt hij.



Sinds 2009 vindt de Grote Prijs van Duitsland alternerend plaats in Hockenheim en op de Nürburgring. De hoogdagen van Michael Schumacher liggen al een tijdje achter ons en ondanks wereldtitels van Sebastian Vettel en Nico Rosberg en de successen van Mercedes is de belangstelling duidelijk teruggelopen. In 2015 stond de Grote Prijs van Duitsland niet op de kalender en ook dit jaar wordt er niet geracet.

Carey geeft aan dat hij gesprekken voert met Hockenheim en de Nürburgring maar hij heeft ook andere ijzers in het vuur.

“Vorig jaar werd het kampioenschap gewonnen door een Duitser in een Duitse auto, het spreekt dus voor zich dat we aanwezig willen zijn op de Duitse markt,” aldus de Amerikaan. “We onderzoeken nu hoe we dat het beste aanpakken.”

“We hebben nog geen antwoorden,” gaat Carey verder. “Ik heb al een aantal Duitse vertegenwoordigers ontmoet. Natuurlijk praten we met de circuits waar de race in het verleden doorging maar we kijken ook naar andere opties. Uiteindelijk is het echter te vroeg om al concrete uitspraken te doen.”

