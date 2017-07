F1 sluit deal met champagnemerk Carbon: 3000 dollar per fles

31 juli 2017 — Het champagnemerk Carbon is officieel de nieuwe leverancier van de magnumflessen voor de Formule 1. Er zal elke Grand Prix 9000 dollar, zo’n 7660 euro, aan champagne worden gebruikt.



Liberty Media wil in tegenstelling tot Bernie Ecclestone veel deals en sponsors in de F1 krijgen. Hierdoor verwacht men nog meer aankondigingen van deals in de loop van de komende maanden.

De Carbon Magnums waren voor het eerst te zien in Monaco, waar ze een gouden, zilveren en bronzen label hadden. Sindsdien zijn ze elke race al van de partij. Ze hebben echter nog maar pas een deal gesloten om voor de komende jaren de officiële leverancier te zijn van de champagne van de sport. Daarnaast is het opmerkelijk dat Carbon geen sponsor is.

“Het unieke kenmerk van een fles gemaakt van koolstof, de stof die ook representatief is voor de fantastische technologie in de sport, is één van de elementen wat het een geknipte optie maakt voor het F1-podium,” aldus Sean Bratches, de marketingbaas van de F1.

Carbon werd vijf jaar geleden opgericht maar is verwant aan een bedrijf dat al sinds 1800 wijn produceert. De unieke flessen zijn bekleed met een dunne laag koolstofvezel wat het product extra exclusief en gerelateerd aan motorsport maakt. Het is overigens een sponsor van het Rebellion Racing WEC team.

Enkele bronnen suggereren dat de FOM van plan is om te testen met camera’s die op de flessen passen om zo een nieuwe filmhoek te creëren voor de fans. De Carbon deal zorgt tevens opnieuw voor champagne op het podium. De vorige flessen van Chandon werden beschouwd als mousserende wijn.

Geschreven door Anouck Jaspers



