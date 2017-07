Felipe Massa zet raceweekend voorlopig verder na bezoek aan het ziekenhuis

29 juli 2017 — De Braziliaan Felipe Massa heeft gisteren een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van Boedapest nadat hij zich niet zo goed voelde. Massa kan zijn raceweekend echter verderzetten.



Felipe Massa voelde zich op vrijdag niet zo goed en na de tweede oefensessie werd besloten om naar het ziekenhuis van Boedapest te gaan, zo liet het Williams F1 team op zaterdagochtend weten.

Uiteindelijk werd Massa ‘s ochtends nogmaals medisch gekeurd en gaven de artsen van de Hungaroring de Braziliaan groen licht om deel te nemen aan de derde oefensessie. Reserverijder Paul di Resta blijft echter wel standby om eventueel alsnog in te springen voor Massa.

Sowieso moet er voorafgaand aan de kwalificatie besloten worden of Felipe Massa zal deelnemen, of dat Paul di Resta moet invallen. Na de kwalificatie kan 31-jarige di Resta, die eind 2013 zijn laatste F1-race reed voor Force India, immers niet meer invallen voor Massa.

