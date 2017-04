“Fernando Alonso moet naar de pshychiater”

16 april 2017 — Horner raadt Alonso een bezoek bij de psychiater aan. De Red Bull-teambaas begrijpt niet dat McLaren-CEO Zak Brown Fernando Alonso laat deelnemen aan de Indy 500. “Hij moet wel knettergek zijn, het is de gekste race die ik al ooit heb gezien.”



“Zonder te testen gaat hij gewoon in de auto springen,” gaat de Engelsman verder. “Persoonlijk raad ik hem een bezoekje bij de psychiater aan,” zegt Horner terwijl Brown naast hem zit op de persconferentie.

Horner begrijpt de Amerikaan trouwens wel in zekere zin. Ze zitten in Woking voor het derde jaar op rij opgezadeld met een Honda-motor die alles behalve competitief is en Alonso is er de man niet naar om in de achterste regionen van het veld te rijden. Hij stelt zich gewoon de vraag of het wel een goed idee is om iemand zonder voorbereiding naar dat soort race te sturen.

“Het is moeilijk voor Fernando want hij beleeft moeilijke tijden,” aldus Horner. “ Zak heeft het probleem dat hij met een ongelukkige rijder zit en probeert hem gemotiveerd te houden. Vandaar het idee om hem naar Indianapolis te sturen.”

Op de vraag of hij het zou toestaan dat een van zijn rijders zoiets zou doen antwoord de Engelsman als volgt: “Nee, als je als rijder aan een team verbonden bent is het een beetje zoals vreemdgaan met een ander meisje en dan met hangende pootjes terugkeren naar je vrouw. Als de weekends elkaar niet zouden overlappen misschien of als je op het einde van je F1-loopbaan zit, maar McLaren heeft een andere aanpak dan wij en dat is goed voor hen.”

Brown ziet er geen graten in en zegt dat Alonso zich niet onvoorbereid in dit avontuur gaat storten.

“Fernando krijgt zeker nog de kans om te testen en hij is de race aan het bestuderen. Het wordt natuurlijk een hele uitdaging maar vorig jaar won er ook een rookie, maar dat wil overigens niet zeggen dat we hoge verwachtingen hebben. We denken dat hij een auto gaat hebben om vooraan mee te doen, hij zal zeer goed voorbereid zijn en het zal een mooi spektakel worden,” aldus de Amerikaan.

“Hij is zeer slim en dat heb je in Indianapolis nodig,” wil Brown nog kwijt. “Het komt wel goed, iedereen gaat het willen zien.”

De McLaren-CEO zag trouwens ook wel de humor in de uitspraak van Horner en verstuurde later onderstaande tweet.

Er… sorry Christian, which of us needs to see a psychiatrist?! ߘ‚ pic.twitter.com/7nkmsUTfen — Zak Brown (@ZBrownCEO) April 14, 2017

Geschreven door Tom Schots



