“Ferrari bewijst dat je kan winnen zonder Adrian Newey-type”

05 mei 2017 — Felipe Massa, ex-Ferrari, zegt dat het succes van het Italiaanse team aan het begin van dit seizoen aantoont dat je geen ingenieur als Adrian Newey nodig hebt om te winnen.



In de eerste drie jaar van het nieuwe tijdperk met hybride-turbo motoren heeft Ferrari slechts drie races gewonnen. Een titel in de Formule 1 dateert alweer van 2008. Hoewel het vorig jaar afscheid nam van technisch directeur James Allison, slaagt Ferrari er in om dit seizoen de leiding te nemen in het rijderskampioenschap met Sebastian Vettel. De Duitser won twee van de vier openingsraces.

De Italiaanse constructeur maakte de keuze om talenten uit eigen huis te promoveren om het verlies van Allison op te vangen. Het koos voor een meer horizontale structuur in het technische departement, met Mattia Binotto aan de leiding.

Felipe Massa reed tussen 2006 en 2013 voor de Scuderia en zegt dat de huidige structuur bij Ferrari waardevol lijkt te zijn. “Ik denk dat Ferrari iets doet dat niemand had verwacht”, klinkt het bij de Braziliaan die momenteel voor Williams rijdt. “Het toont aan dat een team geen nood heeft aan iemand zoals Adrian Newey. Ik denk dat iemand zonder zo’n grote naam goed werk kan leveren, zolang je iedereen kan laten samenwerken op verschillende vlakken.”

Voor aanvang van dit seizoen werd verwacht dat Red Bull het eerste team ging zijn om de strijd aan te gaan met Mercedes. De Formule 1 is sinds 2017 opnieuw meer afhankelijk van de aerodynamica, waardoor Adrian Newey van Red Bull opnieuw enthousiast werd van de sport. Na vier races wist Red Bull maar nog één keer het podium te halen met Max Verstappen, die door een goede strategie de derde plaats bemachtigde.

Ook Felipe Massa dacht dat Red Bull de eerste hoop was op een spannend seizoen. “Als je het me in november vroeg, dan zou ik Red Bull aangeduid hebben als enige team die met Mercedes kon vechten. Vorig jaar liet Red Bull mooie dingen zien en werd hun motor ook steeds beter. Nu is gebleken dat Red Bull niet de juiste wagen heeft ontwikkeld, Ferrari deed dat wel.”



Geschreven door Frederic Schoutetens