Ferrari zou Mick Schumacher met ‘rode loper’ verwelkomen

16 januari 2017 — Nadat Ferrari toegaf dat het onder de indruk is van de vooruitgang van Mick Schumacher in de autosport, zegt het dat men hem "met een rode loper zou welkom heten" in de Ferrari Driver Academy (FDA).



Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, maakt komend seizoen de overstap naar de Formule 3. Daarin zal hij opnieuw voor Prema racen.

Mercedes liet eerder ook al weten dat ze interesse hadden om de 17-jarige rijder op te nemen in hun programma voor jonge piloten. Beide merken proberen de zoon van Michael Schumacher dus het hof te maken.

“Natuurlijk volgen we hem. Bovendien zullen we dit jaar nog korter bij hem staan doordat zijn teamgenoot Zhou in de FDA zit. We weten niet wat hij zal beslissen in de toekomst. Als hij echter voor ons kiest dan leggen we een rode loper voor hem uit,” klinkt het bij Massimo Rivola, de manager van de Ferrari Driver Academy.

Rivola zegt dat hij niet enkel onder de indruk is van zijn vorderingen in de autosport maar ook de manier waarop hij buiten de wagen handelt.

“Mick ziet er erg beleefd uit en is niet vol van zichzelf. Mijn felicitaties aan zijn ouders. Ze hebben hem zeer goed opgevoed. Hij is erg jong en moet al onder veel druk van de media leven. Hij doet dit echter uitstekend.”

Geschreven door Anouck Japsers



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout