FIA start bijkomend onderzoek naar incident tussen Hamilton en Vettel

28 juni 2017 — Het incident tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton tijdens de GP van Azerbeidzjan krijgt mogelijk nog een staartje. De FIA is immers een bijkomend onderzoek naar het incident gestart, waarna er mogelijk een bijkomende bestraffing kan volgen.



Tijdens een safety car-fase vertraagde Lewis Hamilton plots enorm, waarop Sebastian Vettel met zijn Ferrari achterop de Mercedes van Hamilton inreed. De Duitser was duidelijk gefrustreerd door het plotse manoeuvre van de Brit, wat volgens Vettel een brake test was. Vettel deed met zijn handen teken naar Hamilton, vervolgens ging hij naast Hamilton rijden, waarna Vettel zijdelings tegen Hamilton reed.

De stewards onderzochten nog tijdens de race het incident en gaven Vettel een 10 seconden stop-and-go penalty. Vettel kon echter alsnog voor Lewis Hamilton finishen omdat Hamilton kreeg af te rekenen met een hoofdsteun die los kwam. Daardoor moest Hamilton een extra pitstop maken. Vettel finishte uiteindelijk voor Hamilton, waardoor de Duitser in de wk-stand twee punten uitliep op Hamilton.

Naast de stop-and-go penalty kreeg Vettel ook drie strafpunten op zijn licentie, wat hem op amper drie punten van een mogelijke race schorsing brengt (Lees: Sebastian Vettel slechts drie strafpunten verwijderd van één race schorsing). Mogelijk volgt er echter nog een staartje want de FIA is een bijkomend onderzoek gestart naar het incident tussen Hamilton en Vettel.

“In navolging van het incident tijdens de GP van Azerbeidzjan, waarbij wagen nummer 5 (Sebastian Vettel) betrokken was bij een aanrijding met wagen nummer 44 (Lewis Hamilton), zal de FIA op maandag 3 juli bijkomend de oorzaak van het incident bestuderen, dit om te bekijken of er bijkomende actie noodzakelijk is,” luidt het in een mededeling van de FIA.

“Voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix zal een statement vrijgegeven worden waarin de uitkomst bekendgemaakt zal worden,” liet de FIA eveneens weten.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout