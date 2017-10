FIA-steward Mika Salo toont ‘verduidelijkende’ video over Max Verstappen

23 oktober 2017 — Max Verstappen haalde in de slotronde Kimi Raikkonen in door in bocht 17 de baan af te snijden en de zogenaamde 'track limits' niet respecteerde. De wedstrijdleiding kreeg erg veel kritiek op de beslissing maar Mika Salo probeert via een video te verduidelijken dat de beslissing van de stewards wel degelijk terecht was.

Sometimes hard decision needs to be done. Today, Verstappen gained advantage when he drove off the track by at least half a metre, and overtook Raikkonen in doing so. Rules are clear for these kind of situations and Verstappen was penalised five seconds. #shortcut #F1 #Austin Een bericht gedeeld door Mika Salo (@mikasaloofficial) op 22 Okt 2017 om 3:27 PDT

Er is al veel geschreven over de bestraffing van Max Verstappen na afloop van de GP van de Verenigde Staten. Volgens sommigen, waaronder Max Verstappen, ging de Nederlander maar iets te breed en was de bestraffing belachelijk. Volgens anderen moeten regels gehandhaaft worden en ging Verstappen wel veel breder dan dat op de wereldwijde tv-beelden te zien was.

Mika Salo, die in Austin rijderssteward was, heeft op Instagram een video online geplaatst die moet verduidelijken dat Verstappen veel breder naast de baan ging dan de vijf à tien centimeter die wordt aangehaald.

“Soms moeten er harde beslissingen genomen worden. Vandaag verkreeg Verstappen een voordeel doordat hij naast de baan ging rijden en dit voor minstens een halve meter, terwijl hij Raikkonen daardoor kon inhalen. De regels zijn duidelijk wanneer er zoiets gebeurt en Verstappen werd bij gevolg gepenaliseerd met een tijdstraf van vijf seconden,” aldus Mika Salo.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout