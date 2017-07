FIA toont eerste foto van nieuwe cockpitbescherming: shield

08 juli 2017 — De FIA heeft de eerste foto vrijgegeven van 'shield', de cockpitbescherming die het wil introduceren in de Formule 1.



De FIA is al geruime tijd op zoek naar een cockpitbescherming voor de F1-bolides. Al jarenlang wordt er gestreefd om de rijders zo goed mogelijk te beschermen maar vooral de bescherming tegen rondvliegende brokstukken en onderdelen zorgt voor een serieuze uitdaging.

De voorbije jaren werd er vooral veel aandacht besteed aan Halo en het Aeroscreen. Ondanks uitvoerige testen, vooral van Halo, werd geen van beide systemen weerhouden. De FIA werkte ondertussen aan een ander systeem dat bekendstaat onder de naam ‘shield’.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het systeem tegen het raceweekend van de GP van Italië uit te testen. De ontwikkeling is echter al in die mate sterk gevorderd dat de cockpitbescherming al volgende week tijdens het raceweekend van de GP van Groot-Brittannië uitgetest zal worden.

Shield is een soort van venster dat ontwikkeld werd door het Italiaanse Isoclima, dat reeds in verschillende andere raceseries haar sporen heeft verdiend. De FIA hoopt shield klaar te krijgen tegen 2018, wanneer de FIA sowieso een extra vorm van cockpitbescherming wil introduceren. Indien dat niet lukt dan zou de FIA eventueel volgend jaar Halo willen introduceren.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout